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السبت، 11-03-2023 09:39 ص

الذهب عالمياً يرتفع ويستعيد جاذبيته كملاذ آمن

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الوكيل الإخباري - قفزت أسعار الذهب حوالي 2% مدفوعة بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 1864.81 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 شباط. 

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وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.9 % هي الأخرى إلى 1869.10 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 20.49 دولار للأوقية لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 3.5 %.

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