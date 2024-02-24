رأس الحكمة في مصر.. الإمارات ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال شهرين

الوكيل الإخباري -

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية وستساهم في حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة وجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.