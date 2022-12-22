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الخميس، 22-12-2022 04:54 م

رئيس قناة السويس: لا تفريط في القناة وأصولها

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الوكيل الإخباري - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس المصرية، أن الهدف من إنشاء صندوق استثمار تابع للهيئة، هو تنمية فوائض إيراداتها، وإقامة مشروعات عملاقة، دون التفريط في الممر الملاحي أو أصول القناة.

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وفي مؤتمر صحفي، الخميس، للرد على ما أثير حول بيع أصول قناة السويس، عقب تعديل تشريعي في قانون الهيئة يسمح لها بتأسيس صندوق استثمار، قال ربيع إن "القناة ستظل تحت السيادة المصرية، ولا يمكن لأحد التفريط فيها".


وأوضح ربيع أن المادة 43 من الدستور المصري، تلزم الدولة بحماية قناة السويس، وأن "الصندوق لا علاقة له بأصول مرفق قناة السويس ومراقب من الجهاز للمركزي للمحاسبات". ( سكاي نيوز )

 

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