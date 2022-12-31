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السبت، 31-12-2022 04:41 م

رغم التقلبات .. النفط يرتفع للعام الثاني على التوالي في 2022

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الوكيل الإخباري - تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

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وجاء التقلب في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا نهاية شهر فبراير الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب الأسود، باعتبار روسيا أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم.

في عام 2022، شهدت أسعار خام برنت ارتفعا بحوالي 10 % بعدما قفز بنسبة 50 % في عام 2021.

وكان الخامان قد ارتفعا في آخر تداولات العام، إذ ارتفع خام برنت بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3 % ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.


وبلغ خام غرب تكساس الأميركي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي بنسبة 2.4 %.


وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود.


ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في العام القادم في ظل زيادة البنوك المركزية حول العالم لمعدلات الفائدة، والركود المحتمل باقتصادات العالم الكبرى. ( سكاي نيوز )

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