الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

النرويج تحث على استئناف تمويل الأونروا

تنويه بشأن السيارات الكهربائية في الاردن

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

حبس موظفين حكوميين في عمان .. لهذا السبب !

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل عند صفر

مرصد أكيد: 46 إشاعة في كانون الثاني 6 منها من مصادر خارجية

الدفاع المدني في غزة: جرائم الاحتلال إبادة وقتل وحشي

السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

الخارجية القطرية: نحن في لحظة جيدة من المفاوضات

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024 - أسماء

الأربعاء، 31-01-2024 04:00 م

رفع أسعار البنزين بنوعيه وتثبيت الكاز والديزل بتسعيرة الشهر القادم

1220233119331966953053

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-29 شباط المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي.

اضافة اعلان


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر وارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة الديزل.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (910) فلساً/لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1150) فلساً/لتر بدلاً من (1130) فلساً/لتر، والابقاء على سعر السولار عند (720) فلساً/لتر.


 كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

إقرأ ايضا
552525

ضربة موجعة لأغنى رجل في العالم.. حكم قضائي يقوض ثروة ماسك

529440

4.31 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن خلال 2023

2353041-399072076

الصين تتجاوز اليابان وتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

120242114133953161084

الانجليزية والرشادية .. سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

0100

تغيير بند محدد هو الجزء الهام في اجتماع الفدرالي الأميركي اليوم.. فما هو؟

LYNXMPECAM0ZH_M

الدولار يصعد قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

أخبار متعلقة
1220233116248824817027

توقعات بارتفاع طفيف على أسعار البنزين الشهر القادم وتثبيت الديزل