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الإثنين، 28-02-2022 12:46 م

روسيا.. إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي ودعم الروبل

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الوكيل الاخباري- أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية "الشديدة".

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وأعلن المركزي الروسي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، وتعد الخطوة غير مسبوقة، ويعد بلوغ مستوى الفائدة هذا المستوى هو الأول منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).

وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس، وشدد على أن قرار رفع الفائدة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التآكل.

 

روسيا اليوم

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