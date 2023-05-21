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الأحد، 21-05-2023 01:04 م

روسيا تستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنويا

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الوكيل الإخباري - قالت أوكسانا لوت، النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي، إن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن.

وأضافت أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا.

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وقالت لوت على هامش منتدى صناعي:" على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا... لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة".

وقال دميتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليونا و55 مليون طن في موسم 2023-2024.

وجرى في الأسبوع الماضي تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، الذي يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية، لمدة شهرين. ( سكاي نيوز )


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