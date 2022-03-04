الغاز يتجاوز 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة في أوروبا

الوكيل الاخباري - دفع النزاع في أوكرانيا الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة في أوروبا فيما قد تتأثر الامدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40% من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213,895 يورو للميغاوت/ساعة.
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