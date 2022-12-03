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السبت، 03-12-2022 12:03 م

روسيا: يمكننا تعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية

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الوكيل الإخباري - قال أوليغ أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن روسيا مستعدة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب، ويمكنها تعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية.

وأضاف أوزيروف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، في مقالة لمجلة نيوزويك: "على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي، فإن روسيا مستعدة للوفاء بمسؤولية وضمير بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الهامة".

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وتابع الدبلوماسي الروسي: "في عام 2022 حققت روسيا رقما قياسيا في إنتاج الحبوب- 152.2 مليون طن، ونحن على استعداد لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة جدا بشكل مجاني (500 ألف طن)، وكذلك أن نوفر البديل للحبوب الأوكرانية بالكامل، والتي تشكل 2٪ فقط من الإنتاج العالمي بأسعار معقولة لجميع البلدان المعنية". ( روسيا اليوم  )

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