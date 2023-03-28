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الثلاثاء، 28-03-2023 02:01 م

"زيادة غير مسبوقة" لصادرات النفط الروسية إلى الهند في 2022

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الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا الثلاثاء أن صادراتها النفطية إلى الهند زادت 22 مرة في 2022 في مؤشر إلى تحولها إلى عمالقة القارة الآسيوية في خضم النزاع في أوكرانيا.

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حولت روسيا صادراتها النفطية إلى الهند والصين العام الماضي بعدما سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف ارتهانها لامدادات الطاقة الروسية بعدما بدأت موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا.


وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي المصدّر بحرا وحدد سقفا لسعر الخام الروسي تم الاتفاق عليه مع مجموعة السبع.


وأدى هذا التحول إلى حصول الصين والهند على أمدادات روسية بسعر أقل. (سكاي نيوز )


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