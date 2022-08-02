زيارة بيلوسي إلى تايوان تهبط بأسهم اليابان

الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان اليوم، بينما عزز ارتفاع الين مقابل الدولار من عمليات بيع أسهم شركات التصدير.

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وانخفض المؤشر نيكي 1.42 بالمئة إلى 27594.73 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 بالمئة إلى 1925.49 نقطة.



وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق بشركة أيزاوا للأوراق المالية "هناك عدة أسباب لبيع الأسهم لجني أرباح اليوم. أولا: كان أداء وول ستريت ضعيفا الليلة الماضية. وأيضا شعر المستثمرون بالقلق من مخاطر تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".



وانخفض سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين بالمئة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر نيكي. وهبط سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 3.04 بالمئة، وتراجع سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 2.16 بالمئة. (سكاي نيوز )

