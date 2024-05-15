الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : الفرقة 98 بدأت عملياتها العسكرية بقلب مخيم جباليا

الأربعاء، 15-05-2024 11:52 ص

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

ليرة2
الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء ارتفاعاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 387 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 340 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2359 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وارتفع غرام الذهب اليوم 40 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.8 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.8 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.8 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.3 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

نفط2

ارتفاع اسعار النفط عالميا اليوم

66433c8e4c59b72b847b5f41

الإدارة الأمريكية تستهدف بضائع صينية بقيمة 18 مليار دولار

طط

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ججج

انخفاض جديد على سعر الليرة الذهبية في الأردن اليوم

ذهب خاص

سعر غرام الذهب في الاردن يشهد انخفاضاً

أخبار متعلقة
ججج

انخفاض جديد على سعر الليرة الذهبية في الأردن اليوم

ليرة

381 ديناراً سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

ليرة2

سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الاردن اليوم

ليرة2

بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. هكذا بلغ سعر الليرة في الاردن

ليرة2

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

ننن

تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن بعد انخفاضها