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الثلاثاء، 25-07-2023 02:18 م

شحادة: الأردن يمثلُ بيئة استثمارية حقيقية جاذبة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة، إن الأردن يمثلُ بيئة استثمارية حقيقية جاذبة ومحفزة للاستثمار، لما يتمتع به من قيادة حكيمة داعمة للاستثمار، وتشريعات ضامنة لإقامة استثمار ناجح ودائم.

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وأضاف خلال جلسة حوارية مع طلبة كلية الأعمال في جامعة اليرموك، ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 اليوم الثلاثاء ، بعنوان "إضاءات على مشهد الاستثمار في الأردن"، أن هذه المزايا الاستثمارية للمملكة تجعل منها وجهة استثمارية تضاهي بمزاياها الكثير من الدول، مبينا أن من أبرز تلك المزايا هي ثبات قيمة الدينار والبيئة الآمنة التي لها دورها الهام في جذب هذا الاستثمار.


ولفت شحادة إلى أن وجود قانون استثمار عالج مختلف مواقع الخلل وحقق نهجا استثماريا مجديا، ساهم بتعزيز معدلات الاستثمار بما قدمه للمستثمر من جملة من الخدمات والميزات المحفزة لإقامة استثماره ومشاريعه في مختلف مناطق المملكة.


واكد ضرورة تركيز الجهود على زيادة حجم الاستثمار وتطويره، معتبرا أن الاستثمار هو الحل لتحقيق النمو الإقتصادي الذي يعد تحديا حقيقيا تواجهه الحكومة، مشيرا إلى أهمية قانون الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

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