مغادرة 6 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية

الوكيل الإخباري - غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة "الأناضول التركية" قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكارأكار، في بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب"، مشيرا الى ان عدد السفن التي غادرت الموانئ بلغ 426 سفينة، وتجاوزت كمية الحبوب المنقولة 9.7 مليون طن.



وفي 22 تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.



وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي، والتي تهدد بكارثة إنسانية.



بترا