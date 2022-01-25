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الثلاثاء، 25-01-2022 10:14 ص

شركات التخليص تنجز 8541 بيانا جمركيا لبضائع بعد التعرفة الجديدة

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الوكيل الإخباري - أنجزت شركات التخليص العاملة في مختلف المراكز الجمركية بعموم المملكة 8541 بيانا جمركيا لبضائع خاضعة للرسوم الجمركية بعد بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة.

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وحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، فإن هذه البيانات أنجزت منذ يوم 13 وحتى 22 الشهر الحالي، بعد سريان قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية.


وقال ابو عاقولة إن قيمة البضائع التي انجزت بيانات جمركية خاصة بها بلغت نحو 323 مليون دينار، فيما بلغ مجموع قيمة الرسوم الجمركية المحصلة 6ر4 مليون دينار تقريبا، ومجموع المستوفاة 35 مليون دينار، وهي اجمالي الرسوم الجمركية والمبيعات والضرائب الأخرى على تلك البيانات.


وتوزعت البيانات على مراكز جمارك العقبة وعمان والمنطقة الحرة بالزرقاء، مركبات وبضائع ومطار الشحن والمستودعات العامة البوندد ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في سحاب والمنطقة الحرة المطار –المشتى، وجمرك العمري.


واوضح ابو عاقولة أن توحيد وتخفيض الرسوم الجمركية في الاتجاه الصحيح، واستجابة لمطالب القطاع التجاري وقطاع الشحن وتخليص البضائع، ما ينعكس على أسعار السلع بالسوق المحلية ولاسيما تلك التي طالها القرار.


واكد أن توحيد المرجعية فيما يخص الإجراءات الجمركية وضمها تحت مظلة الجمارك، والتي تشمل ست جهات حكومية ورقابية ضمن المرحلة الأولى، واستحداث المسرب الاخضر لها؛ يخفف من المعيقات التي تواجه المراكز الحدودية والجمركية ويسرع الإجراءات وانسياب السلع والبضائع للسوق المحلية.


واشار ابو عاقولة إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض الرسوم والجمارك وغيرها من القرارات الإيجابية، تشكل نقلة نوعية في التعامل الحكومي وتخفف من إجراءات البيروقراطية والتكلفة الزائدة التي تواجه القطاع الخاص.


وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بداية الشهر الحالي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.


وبموجب القرار، جرى تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح اربع فئات بدلا من 11 فئة، حيث كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 بالمئة؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الجديدة فتتراوح بين 0 و 25 بالمئة فقط.

 




 

 


 

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