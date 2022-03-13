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شركات طاقة روسية قد تتخلف عن سداد ديونها

الأحد، 13-03-2022 09:01 ص

شركات طاقة روسية قد تتخلف عن سداد ديونها

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الوكيل الاخباري- خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدّرت أن "التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملا".

وخفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من "B" إلى "CC" في معظمها، ما يعني أنه من "المحتمل" أن لا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس".

وكانت وكالة موديز قد خفّضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية واحتمالات بعدم السداد.

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