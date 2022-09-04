 

 

الأحد 04-09-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 56 الف زائر لمدينة البترا في آب الماضي

دوام المدارس يرفع الطلب على المخبوزات 25%

وزارة العمل تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحيّة وآمنة للعاملين

الاحتلال يعتقل صحفية مقدسية

تفاصيل جديدة بشأن ممحاة الرصاص المسرطنة في الأردن

تمديد اعتماد امتحان المكافئ "اللغة الانجليزية" لغاية 22 أيلول الحالي

تقرير أعمال المحاكم: إجراء 35 ألفا و579 محاكمة عن بعد في الأردن

صرف مستحقات مصححي الثانوية العامة خلال أسبوعين

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

شركس: 98% من الشركات في الأردن صغيرة ومتوسطة

 
الأحد، 04-09-2022 11:13 ص

شركس: 98% من الشركات في الأردن صغيرة ومتوسطة

143-154150-american-adel-sharkas-leads-central-bank-jordan_700x400
 
 


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن الهدف من الشمول المالي هو إتاحة الوصول للخدمات والمنتجات المالية لجميع فئات المجتمع.اضافة اعلان


وقال شركس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، حول استضافة منتدى السياسات العالمي للاشتمال المالي، بحضور المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي الدكتور ألفريد هاننغ، إن شمول جميع الفئات وخاصة غير المخدومة ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشتهم من خلال مشاركتهم الاقتصادية.

وأضاف أن 98% من الشركات المتواجدة في الأردن هي شركات صغيرة ومتوسطة وبالتالي فإن مشاركة هذه الشركات في الاقتصاد سيؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تمكين المرأة وتقليص الفجوة الجندرية إلى جانب الاستفادة من مهارات الشباب في مجال الابتكار وأثرها في تحقيق النمو.

وأشار شركس إلى أن حسابات الأردنيين في البنوك بازدياد، لافتا إلى أن الأرقام تدلل على ذلك.

وبيّن أن الاستراتيجيات والمحاور التي يطلقها البنك المركزي في محاور النمو الأخضر والتأمين تحتاج إلى ثقافة مالية وأن البنك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عمل على إطلاق منهاج بهذا الشأن نظرا لأهميته الكبيرة.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر أول دولة عربية في المنطقة أطلقت الشمول المالي وهو أول دولة في وضع الأهداف على مستوى الشمول المالي والفجوة الجندرية حيث تقلصت وأصبحت 53%. موضحا أن تجربتنا ناجحة ولكن نحن بحاجة إلى التعلم من تجارب الدول الأعضاء في التحالف.

وشدد شركس على أهمية حماية القطاع المالي الأردني إلى جانب التوسع في سياسة الاشتمال المالي، لافتا أن هناك وحدة الأمن السيبراني في البنك المركزي لتوفير الحماية للجهاز المصرفي.

ويعد منتدى السياسات العالمي فرصة لإبراز المملكة الأردنية الهاشمية كبيئة استثمارية من خلال خلق فرص تكوين شراكات مع المؤسسات العالمية المختلفة وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والذي من شأنه تطوير المنتجات المالية والمصرفية لخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم الدعم لقطاع الأعمال من الشركات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ناهيك عن دعم المشاريع الريادية ومشاريع التكنولوجيا المالية التي تصبوا إلى توسيع قاعدة العملاء الماليين والمصرفيين وزيادة استخدامهم للخدمات المالية والمصرفية بأعلى درجات الجودة والموثوقية،


إقرأ ايضا
9202239311860896921

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

92022391851573761144

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

لبللللل

الاتحاد الأوروبي: مستعدّون في حال قطع الغاز الروسي بالكامل

barbecue-gd06ae66af_1280-1

هبوط أسعار الدجاج واللحوم عالمياً - تفاصيل

UTB8_YDum0nJXKJkSaiyq6AhwXXaZ

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

main_image6313090310d76

النفط يسجل أسوأ خسارة أسبوعية عالمياً منذ أكثر من شهر

أخبار متعلقة
main_image5bdb5ddf86b1b

صناعة الأردن وعمان تكرّمان محافظ البنك المركزي السابق

1660130943994

لقاء تجاري صناعي أردني فلسطيني في غرفة تجارة الأردن

c2_7

أكثر من 4.5 مليار دينار حجم إنتاج الصناعات الغذائية في الأردن

5fcf300a-دنانير-أردنية

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

1277944cae45348b11193f3adfcb8c3f

بحث التعاون بين تجارة الأردن والمكاتب الهندسية

Furnishing

انخفاض عدد المنشآت الحرفية والصناعية للأثاث العام الماضي