صادرات الزرقاء التجارية تجاوزت 17 مليون دينار الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر نيسان/أبريل للعام الحالي، نحو 17830332 دينارا، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء، التي بلغ مجموعها 179 شهادة.

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وبين رئيس غرفة التجارة حسين شريم، في بيان الأحد، أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر نيسان/أبريل كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.