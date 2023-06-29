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الخميس، 29-06-2023 04:56 م

التضخم في ألمانيا يرتفع في يونيو بأكثر من التوقعات

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الوكيل الاخباري -بمعدل أكثر من المتوقع، ارتفع التضخم الألماني في يونيو، منهيا بذلك تراجعا ممتدا منذ بداية العام، مما يشير إلى طريق وعرة في المستقبل.

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وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 6.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى من المتوقع.


وبالمقارنة، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6 بالمئة وفي إيطاليا إلى 6.7 بالمئة.

 

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الفرنسية ولمنطقة اليورو غدا الجمعة.


ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 6.1 بالمئة في مايو.

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