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الثلاثاء، 06-06-2023 11:47 ص

صندوق النقد : التراجع في الإقراض لا يستدعي الفدرالي لتغيير سياسته النقدية

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الوكيل الإخباري - وسط تحذيرات البنوك العالمية من تباطؤ الإقراض العالمي بسبب أزمة المصارف التي شهدها العالم إلا أن صندوق النقد لديه وجهة نظر مختلفة، حيث أفاد الصندوق بأن حجم تراجع الإقراض من قبل البنوك لا يستدعي الفدرالي الأميركي لتغيير مسار سياسته النقدية.اضافة اعلان


وكان قد حذر مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو من أن المقرضين يشعرون بالقلق من الظروف المقبلة، حيث تسببت الأزمة في المؤسسات المالية متوسطة الحجم في تشديد البنوك معايير الإقراض للأسر والشركات.

وأضاف موظفو قروض الاحتياطي الفدرالي أنهم يتوقعون أن يستمر التشديد خلال العام المقبل بسبب انخفاض توقعات النمو والمخاوف بشأن التدفقات الخارجية للإيداع.

وتوقعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن يتجاوز معدل البطالة في الولايات المتحدة مستويات 4%، لتصل إلى 4.5%، بعدما ارتفعت إلى 3.7% في مايو  وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022 وذلك بسبب زيادة ارتفاع معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.

يذكر أن أغلبية البنوك المركزية العالمية الكبرى شددت سياستها النقدية بشكل كبير لترويض التضخم المرتفع. (CNBC عربية

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