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السبت، 29-07-2023 04:27 م

صندوق النقد الدولي يقدم 7.5 مليارات دولار إلى هذه الدولة

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التي تعاني أزمة مالية للحصول على 7.5 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قائم بالفعل.اضافة اعلان


الاتفاق الذي شهد مفاوضات على مدار أسابيع لا يزال في حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق والذي سيجتمع في النصف الثاني من أغسطس، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن المؤسسة المالية الدولية.

ويجمع الاتفاق رسميا المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار على مدار 30 شهرا اتفق عليه في 2022.

وكان الموعد المحدد للمراجعة السادسة للاتفاق التي تستخدمها الأرجنتين جزئيا لسداد الدين الحالي للصندوق، في سبتمبر.

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