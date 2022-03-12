السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 09:21 ص

صندوق النقد: حرب أوكرانيا ستخفض توقعات النمو العالمي

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الوكيل الإخباري - قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.

وخفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالا في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى مخاطر مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية.

وفي ذلك الوقت توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4 %، هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.

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