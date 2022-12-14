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الأربعاء، 14-12-2022 04:43 م

صندوق النقد : من المرجح خفض توقعات النمو بالصين

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الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إنه من المرجح جدا خفض توقّعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين الحالي والمقبل.

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وجاءت تصريحات غورغييفا على هامش ندوة حول صندوق أنشأته مؤخرا الهيئة المالية، في توقيت تعاني فيه ثاني أكبر قوة اقتصادية من تزايد الإصابات بكورونا ، بعدما خفّفت قيود احتواء الوباء بعد نحو ثلاث سنوات على فرضها.


وقالت إنه في حين ألحقت سياسة "صفر كوفيد" ضررا بالغا باقتصاد البلاد "سيخلق تخفيف القيود بعض الصعوبات في الأشهر المقبلة".


وأشارت إلى أن هذا الأمر مردّه الطفرة الحتمية في الإصابات، وما يستتبع ذلك من تعذّر التحاق مزيد من الأشخاص بسوق العمل. ( سكاي نيوز )


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