صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب

الوكيل الإخباري - اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، حيث أوضح الخبراء أن الاقتصاد يشهد نموا قويا على المدى القريب بفضل تعافي النشاط المحلي.



وذكر الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في الإمارات، فيما من المتوقع تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا.

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وأوصى الصندوق بمواصلة الإمارات سياسة المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا.\

ورجحت موديز أن يتم دعم جودة الائتمان للشركات العقارية من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي وسط ارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع الخدمات. ( العربية نت )