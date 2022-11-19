عضو الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة على القروض سيتوقف بهذه الحالة

الوكيل الإخباري - صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية مينيابوليس نيل كاشكاري أنه رغم عدم اقتناعه بأنه يمكن الاعتماد على بيانات التضخم الإيجابية لشهر واحد فقط، إلا أنه يتوقع توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة إذا أظهر التضخم دلائل على التباطؤ.



ونوه كاشكاري إلى أنه من غير الواضح إلى أي مدى يحتاج الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة، مبيناً أنه تتمثل مهمة الفيدرالي الأمريكي في خفض التضخم عن طريق تقييد الطلب من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

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وأشار إلى أنه كانت توقعات الفيدرالي الأمريكي خاطئة على مدى العامين الماضيين، ويجب أن يكون البنك متأكدا من أن التضخم قد استقر على مسار الهبوط قبل التوقف عن رفع الفائدة.



وقال كاشكاري :" إذا ثبتت صحة التوقعات بأن التضخم سينخفض بسرعة خلال عام 2023، فقد يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن إقرار المزيد من التشديد النقد في وقت ما من العام المقبل، وسيكون الفيدرالي الأمريكي في النهاية في وضع يسمح له بالبدء في تطبيع أسعار الفائدة". ( investing )

