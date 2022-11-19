السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

 
السبت، 19-11-2022 09:53 ص

عضو الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة على القروض سيتوقف بهذه الحالة

كيفية-حساب-الفائدة-المتناقصة-على-القرض-وما-هي-إيجابياتها-وسلبياتها


الوكيل الإخباري - صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية مينيابوليس نيل كاشكاري أنه رغم عدم اقتناعه بأنه يمكن الاعتماد على بيانات التضخم الإيجابية لشهر واحد فقط، إلا أنه يتوقع توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة إذا أظهر التضخم دلائل على التباطؤ.

ونوه كاشكاري إلى أنه من غير الواضح إلى أي مدى يحتاج الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة، مبيناً أنه تتمثل مهمة الفيدرالي الأمريكي في خفض التضخم عن طريق تقييد الطلب من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

اضافة اعلان


وأشار إلى أنه كانت توقعات الفيدرالي الأمريكي خاطئة على مدى العامين الماضيين، ويجب أن يكون البنك متأكدا من أن التضخم قد استقر على مسار الهبوط قبل التوقف عن رفع الفائدة.


وقال كاشكاري :" إذا ثبتت صحة التوقعات بأن التضخم سينخفض بسرعة خلال عام 2023، فقد يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن إقرار المزيد من التشديد النقد في وقت ما من العام المقبل، وسيكون الفيدرالي الأمريكي في النهاية في وضع يسمح له بالبدء في تطبيع أسعار الفائدة". ( investing )

إقرأ ايضا
بببببببب

سلطنة عمان تسجل أعلى معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفط في المنطقة

2046856-1444732747

جرائم السرقة في بريطانيا تزيد بعد ارتفاع تكاليف المعيشة

تت

تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان كتلة (التاجر): نحمل مشروعا تحديثيا لغرفة تجارة عمان

22

كوب 27.. مصر توجه رسالة لدول العالم

3534078_9150dad803385d14fa41ca9b1f254681_640x640

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

يسييي

توجه من دول مجموعة السبع لوضع سقف سعري للنفط الروسي

أخبار متعلقة
امریکا-1-1

تقرير اقتصادي: التباطؤ يتعمق في العالم و2023 سيكون عاماً صعباً

LYNXMPEIAD05D_L (1)

استقرار أسعار الذهب عالميا في ظل صعود الدولار

320221716853135176499

عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

A3582mprjIxdlenLnso3g3FtbIN40aRey5YcWAVp

الذهب يهبط عالميا 1% - تفاصيل

140310Image1-1180x677_d

الخزانة الأميركية: لاحظنا تراجعا في تكاليف الإنتاج والشحن

20191109_1573324939-759332

متى يبدأ الفيدرالي الأميركي تقليص وتيرة رفع الفائدة؟