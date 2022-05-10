الثلاثاء 10-05-2022
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انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 10-05-2022 11:19 ص

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال رئيس نقابة تجار المجوهرات ربحي علان إن الطلب على الذهب خلال عطلة عيد الفطر كان جيداً ،متوقعاً استمرار الإقبال إلى موعد عيد الأضحى.

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وأضاف علان اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ ارتفاع الطلب في الأسبوع الأخير من شهر رمضان 25% مقارنة بالأسابيع الأولى .


وأوضح أن أسعار الذهب مرتبطة بمجريات الأزمة الأوكرانية الروسية متوقعا استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.  


" انخفاض أسعار الذهب خلال اليوم وأمس الإثنين جاء بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقرار رفع الفائدة على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية 0.50%، لتصل إلى 1%" وفق علان 


ووفق تسعيرة اليوم فقد انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 38 دينارا، والشراء إلى 36.4 دينارا.


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