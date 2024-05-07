الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اربد: مطالب بإعادة النظر بقرار سجل شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

اعلام عبري : 6 قذائف هاون أطلقت على موقع كرم أبو سالم

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا

مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

اعلام امريكي : 33 رهينة اسرائيلية سيتم الافراج عنهم بالمرحلة الاولى من الصفقة بينهم قتلى

للمرة الثانية خلال أيام .. القسام تقصف موقع كرم أبو سالم

409 طنا من الخضار ورد للسوق المركزي في اربد

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34789 منذ 7 أكتوبر

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

الثلاثاء، 07-05-2024 11:04 ص

409 طنا من الخضار ورد للسوق المركزي في اربد

e1a73ebc-خضار-1


الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 690 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 409 أطنان و85 طن فواكه، و17 طن ورقيات، و23 طنا ما بين الفواكه والخضار، و156 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-25 قرشا، والبصل الناشف 17-35 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 35-55 قرشا، والبندورة 12-22 قرشا، والخيار 20-35 قرشا، والزهرة 20-35 قرشا، والبطيخ 22-35 قرشا، والشمام 25-45 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1715075032047

اربد: مطالب بإعادة النظر بقرار سجل شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية

1715071929102

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

1000470220

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا

4202425155841814349388

مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

400762_48_1677678151

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

3 (5)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل غياث الحجات

أخبار متعلقة
1714816125460

888 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في اربد

420242812655405499118

2316 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي اليوم

279292_8_1531984656

664 طن فواكه يرد السوق المركزي اليوم

1714286907984

1870 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

سوق-إربد-المركزي-الخضار-750x502-1

2867 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

1714039377464

753 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي