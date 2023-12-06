الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع

يديعوت أحرونوت: أهالي الأسرى المتحتجزين يطالبون باتفاق عاجل للإفراج عن ذويهم

مصادر ترجح شروع مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع موازنة 2024 في غضون أسبوع إلى أسبوعين

الهواري: لا نية لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء

المومني: تعديلات صندوق دعم الطالب ستحرم آلاف الطلاب من المنح والقروض الجامعية

الأونروا: قطاع غزة من أخطر الأماكن في العالم

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

فيديو جديد للشيخ نبهان الشهير بـ "روح الروح" يتصدر الترند

المياه: 4.3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي

عاجل

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

الأربعاء، 06-12-2023 11:06 ص

ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية

1701845707309


الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، 0.019 بالمئة إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3 بالمئة، فيما بلغ اليورو 1.0795 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.07785 دولار أمس الثلاثاء.


وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2601 دولار، مرتفعًا 0.06 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.03 بالمئة إلى 147.12 للدولار، في حين تراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 7.1657 للدولار.


بالنسبة للعملات المشفرة، تجاوزت بتكوين 44000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2022، وسجلت في أحدث تعاملات 43995 دولارًا.

 

بترا

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-06 at 10.08.37 AM

تباين في أسعار النفط مع تقييم السوق تخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني

maxresdefault

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

ذهب3

مجدداً .. أسعار الذهب تقفز عالمياً

1120239102020213457508

تسعيرة ثانية .. انخفاض على اسعار الذهب بالاردن

6278b804db2f3

6.407 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

1020233125142336376657

لمحبي الاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-30 at 10.59.39 PM

"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط

تنزيل (1)

مصر.. انخفاض مفاجئ وكبير للدولار في السوق السوداء

62-140020-hosting-expo-2030_700x400

السعوديّة تفوز بتنظيم "إكسبو 2030"

64d900e1470a7 (1)

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

0020

الدولار يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية في عام

01

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً