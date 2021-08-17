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الثلاثاء، 17-08-2021 10:59 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

اسعار-الذهب


الوكيل الاخباري- بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا لإثارة القلق بشأن تأثيرها على التعافي الاقتصادي مما قاد المستثمرين للذهب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1791.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس 2021 عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى "نيرمال بانغ كوموديتيز" لتداول السلع الأولية في مومباي إن "زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب".

وأضاف "أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام".

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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