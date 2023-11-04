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السبت، 04-11-2023 11:21 ص

فاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً باستثناء منتجات الألبان

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الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجعا معتدلا في تشرين الاول الماضي، بانخفاض بنسبة 0.5% عن مستواه المسجل في ايلول الماضي، باستثناء مؤشر منتجات الألبان الذي سجل ارتفاعا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 120.6 نقطة، أي بانخفاض بنسبة 10.9% عن قيمته في السنة السابقة.

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وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.0% عن مستواه المسجل في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار الأرز الدولية بنسبة 2.0% بفعل الطلب العالمي السلبي عموما على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 % بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة واشتداد المنافسة بين المصدرين.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 0.7% عن مستواه المسجل في أيلول الماضي، إذ أدى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي، إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.2%، وإن بقي أعلى بنسبة 46.6% عن مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم تراجعا بنسبة 0.6% في ظل ضعف الطلب على الواردات، ولا سيما من شرق آسيا.

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