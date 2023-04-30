قانون أمريكي يحكم العملات المشفرة بتصديق جو بايدن

الوكيل الإخباري -
عادت من جديد عملة البيتكوين إلى عتبة الـ 30 ألف دولار بعد هبوطها إلى مستويات الـ 27 ألف خلال تداولات الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
وتتداول البيتكوين الآن عند 29262.6 دولارًا هبوطًا بـ 0.18% في انتظار أسبوع هام سيتركز فيه الاهتمام على القطاع المصرفي وتداعيات سقوط فيرست بنك وكذلك قرار الفيدرالي الامريكي الذي سيأتي في الثالث من أيار المقبل.
وينتظر قطاع التشفير صدور فاتور تشفير من مجلس النواب الأمريكي في مدة أقصاها شهرين، حيث أعلن النائب الجمهوري، باتريك ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ، أن لجنة الخدمات المالية ولجنة الزراعة بمجلس النواب ستضع تشريعات للإشراف على قطاع التشفير في "الشهرين المقبلين" بعد عقد جلسات استماع عامة مشتركة.
وقال ماكهنري أنه من المتوقع أن يحصل هذا القانون على توقيع من الرئيس الأمريكي. ( investing
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