قبيل قرار الفائدة .. برنت يهبط ويقترب من تسجيل 70 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - واصلت أسعار خام برنت تكبدها للخسائر في تداولات الأربعاء بعد أن هبطت ووصلت الى 73 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس، بسبب توقع المستثمرين زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وانتظار توضيح مسار السياسة في المستقبل.



وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير من العام الجاري.

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 1.7 دولار ، فيما انخفض خام نايمكس 1.69 دولار دولار للبرميل.