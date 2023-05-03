الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تنفذ حملة لتعزيز المسؤولية البيئية

تشغيل تجريبي لـ 5G بمناطق في الأردن - أسماء

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

قبيل قرار الفائدة .. برنت يهبط ويقترب من تسجيل 70 دولاراً للبرميل

الأمم المتحدة تحذر العالم من درجات حرارة قياسية

الصفدي يبحث مع نظيره الروسي مخرجات اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا

تمكين أي شخص بالعالم من التجول في البترا افتراضيا بتقنية 3D قريباً

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الفتى زيد شطناوي

الأردن .. ظنوا أنها توفيت وانقذها مدرب سابق بالدفاع المدني

اليرموك تقدم مساعدات لـ 13 طالبا من طلبة الدراسات العليا

 
الأربعاء، 03-05-2023 12:29 م

قبيل قرار الفائدة .. برنت يهبط ويقترب من تسجيل 70 دولاراً للبرميل

1000_198d81ac7f


الوكيل الإخباري - واصلت أسعار خام برنت تكبدها للخسائر في تداولات الأربعاء بعد أن هبطت ووصلت الى 73 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس، بسبب توقع المستثمرين زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وانتظار توضيح مسار السياسة في المستقبل.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير من العام الجاري.

اضافة اعلان

 

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 1.7 دولار ، فيما انخفض خام نايمكس 1.69 دولار دولار للبرميل.


إقرأ ايضا
420235115731167168089

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

44

الاسواق تنتظر اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وانعكاسها على القروض

447794

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

ذهب خاص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

62728

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

5582

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

أخبار متعلقة
5582

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

1680291688923

أسعار النفط تستمر في التراجع وتترقب قرار الفائدة

LYNXMPEJ3503Q_L

النفط يتراجع بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة

LYNXMPEJ3401C_L

النفط يرتفع بفعل خفض أوبك+ للإنتاج

25

خبير اقتصادي: قرار خفض إنتاج النفط سيدفع الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة مرات عدة

LYNXMPEJ3301Q_L

النفط يواصل الارتفاع بعد قرار أوبك+ بخفض المزيد من الإنتاج