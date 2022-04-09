قرابة 40 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في شهرين

الوكيل الإخباري - نمت إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 34.2 مليون دينار، مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.



وبحسب بيانات البنك المركزي، وصلت قيمة إجمالي الودائع في نهاية أول شهرين من العام الحالي الى (39.55) مليار دينار، مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي عند 39.52 مليار.

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وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 0.08 % مقارنة مع نهاية 2021.



أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 36.82 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 محققة زيادة نسبتها نحو 0.3 %. ( الغد)

