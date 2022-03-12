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السبت، 12-03-2022 10:19 ص

تراجع ديون القطاع العام لصالح البنوك 1%

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة الديون المترتبة على القطاع العام لصالح البنوك المحلية خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 1 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.

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وكشفت بيانات رسمية من البنك المركزي، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه بلغت قيمة هذه الديون 14.16 مليار دينار، مقارنة مع 14.3 مليار في نهاية العام الماضي.


واوضحت الارقام أنه بلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في حتى نهاية أول شهر من العام الحالي 6.17 مليار دينار مقارنة مع 6.33 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 2.5 %.


أما على صعيد المطلوبات، فقد توزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية أول شهر من العام الحالي 9.77 مليار دينار مقارنة مع 9.81 مليار دينار في نهاية العام الماضي.


وبلغت المطلوبات الأجنبية في أول شهر من العام الحالي 10.52 مليار دينار بتراجع 0.7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2021.

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