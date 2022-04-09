المركزي: البنوك قدمت قروض بقيمة 424 مليون دينار في شهرين

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية للعملاء في أول شهرين من العام الحالي 424 مليون دينار.

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وبينت أرقام البنك المركزي، أنه بلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية شباط 30.45 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.



وبذلك فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول شهرين بنسبة 1.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.



كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.63 مليار دينار في نهاية شباط الماضي مرتفعة بنسبة 1.7 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 486.3 ملايين دينار.



وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.5 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك. ( الغد)



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