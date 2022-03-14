ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

الوكيل الإخباري -

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كشفت أرقام البنك المركزي، عن ارتفاع واضح في نسب رصيد ودائع غير المقيمين لدى البنوك في الأردن حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، والتي وصلت إلى 3.7% مقارنة مع 2020.وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن مقدار الإرتفاع جاء على قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك المرخصة، حيث وصلت إلى 538.9 مليون دينار ، وانخفضت لدى البنك المركزي لتصل إلى 154.1 مليون دينار.وبلغت قيمة ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي عامة حتى نهاية الربع الثالث " أيلول " من العام الماضي 10.84 مليار دينار، مقارنة مع 10.45 مليار في نهاية العام 2020.