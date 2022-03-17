ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية - قال الخبير المالي و الإقتصادي حسام عايش، إن ارتفاع أسعار الفائدة في الأردن بمعدل ربع نقطة يأتي في إطار ارتباط الدينار بالدولار، وللإبقاء على جاذبية الإيداع للدينار وعدم التحول للدولار.



وأشار عايش لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن دورة ارتفاع أسعار الفائدة تسبب انعكاس واضح على (التسهيلات والقروض التي تُقدم للأفراد من البنوك) منوهاً إلى أن توالي رفع أسعار الفائدة يعني بالضرورة ارتفاع قيم نسب الفوائد على هذه التسهيلات.



وأكد على أن المؤشرات الإقتصادية العالمية توضح أن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي من 4 إلى 6 مرات، ليصل بالحد الإجمالي من 1.6% إلى 2%.



وشرح عايش أن رفع أسعار الفائدة في الأردن هو ( انعكاس الودائع على الدينار) ما يعني تحميل كلف على البنوك، التي بدورها سوف تكون مُلزمة برفع الفائدة على القروض والتسهيلات.



وبيّن أن المستهلك يدفع الثمن بكل الحالات، مشيراً إلى أن الرفع ربع نقطة قد لا يكون ملموساً بشكل مباشر، إلا أن تراكم وتوالي الرفع سيكون له انعكاس واضح على المواطن.



وقال الفيدرالي الأمريكي أمس الاربعاء إن توقعاته حول التضخم ستكون عند 4.3% في 2022، و2.7% في 2023، و2.3% في 2024.

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