قرار مرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بات في حكم المؤكد ووفق خبراء اقتصاديين أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.

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وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في المملكة بمقدار 50-75 نقطة أساس وذلك للحفلظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم البنوك بترحيل فرق الفائدة على القروض إلى نهاية عمر القرض وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين في سياسة أصبحت واضحة منذ بداية العام بعد سلسلة من قرارات رفع الفائدة في إطار قرارات اقتصادية تستهدف مكافحة التضخم.

كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل اعتبارا من الشهر المقبل وحتى الربع الأول من عام 2023 وذلك للوصول بالتضخم إلى حد 2%.

وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة في الاجتماع السادس منذ بداية العام الحالي، ليصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع ما بين 3.75% إلى 4%.

