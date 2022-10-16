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الأحد، 16-10-2022 10:13 ص

ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن إلى 1.91 مليون

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إلى 1.91 مليون محفظة، مقارنة مع 1.87 مليون محفظة في آب/ أغسطس الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وأضافت الشركة، في تقريرها الصادر للشهر الماضي، أنه جرى تنفيذ 950 ألف حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، مقارنة مع 1.04 مليون حركة في آب/ أغسطس، وبانخفاض بلغت نسبته 8.7%.


وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 125 مليون دينار، مقارنة مع 141 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبانخفاض نسبته 11.3%، وفق التقرير الذي أشار إلى أن 92.5% من هذه الأموال كانت عبر تحويل أموال و7.1% كعمليات سحب.


التقرير، بين أن 63.1% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور، و36.9% من العملاء إناث.


وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 5 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و694 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و493 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و366 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.


وإلى 221 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و74 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و31 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و10 آلاف للأعمار من 81 إلى 90 عاما، و8 آلاف من العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.


في 16 كانون الثاني/ يناير 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.

 

المملكة

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