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قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

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الأربعاء، 02-08-2023 09:59 ص

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

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الوكيل الإخباري - أوقفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان لأغراض السفر إلى الخارج مثل الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة، في خطوة تعتبر ضربة لشركات السفر للخارج.

وتهدف هذه الخطوة التي أثرت على أسهم شركات الطيران إلى تقليص خروج العملات الأجنبية، واحدة من إجراءين أعلنتهما السلطات التركية وقالت إنهما من بين خطوات منسقة لتعزيز الاستقرار المالي.

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وقالت شركات السياحة إنها تضررت في السنوات القليلة الماضية من أزمة تكلفة المعيشة وضعف الليرة التركية التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار. ( سكاي نيوز )

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