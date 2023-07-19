روسيا: أمام الأمم المتحدة 3 شهور للوفاء بمطالب اتفاق الحبوب

الوكيل الاخباري - قالت روسيا، الأربعاء، إن الأمم المتحدة أمامها ثلاثة أشهر لتنفيذ بنود مذكرة من شأنها تسهيل الصادرات الزراعية الروسية، إذا أرادت أن تستأنف موسكو المحادثات حول السماح بمواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية.

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وكانت روسيا الاثنين، قد علقت مشاركتها في اتفاق استمر عاما توسطت الأمم المتحدة في إبرامه، وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بسبب شكواها من عدم الوفاء بوعود بتسهيل تصديرها للمواد الغذائية والأسمدة.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو العام الماضي، في مسعى لاحتواء أزمة غذاء عالمية وللتغلب على عقبات إضافية، ظهرت بعد اندلاع شرارة الأزمة الأوكرانية.



وتعتبر كل من كييف وموسكو من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.

