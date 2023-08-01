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الثلاثاء، 01-08-2023 01:29 م

أكبر مشتر للذهب في العالم يحرك الطلب على المعدن الأصفر

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الوكيل الإخباري - ارتفع الطلب العالمي على الذهب مع استبعاد التعاملات خارج البورصة، مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا، وذلك وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر يوم الثلاثاء.

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وقال محللون على تقرير مجلس الذهب العالمي، إنه على الرغم من أنه من المرجح أن يعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع الطلب على الذهب للربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أننا لا نتوقع أن لا يكون لذلك أي تأثير على سعر الذهب.


وأضافوا أن بيانات مجلس الذهب العالمي لا تسمح فعليا باستخلاص أي استنتاجات حول طلب الذهب هذا الربع، وبالتالي ليس لها تأثير كبير على حركة الأسعار.


وأضاف مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب أن الطلب ظل قويا بين نيسان وحزيران من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار. 


وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

 

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران في أي عام منذ عام 2000.


وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا، أكبر مشتر للذهب العام الماضي، محركا رئيسيا لنمو الطلب، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.


وأضاف مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في الذهب في طريقه للارتفاع هذا العام.

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