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الثلاثاء، 06-10-2020 01:33 م

قطر: السماح بتملك الأجانب عقارات في مناطق جديدة

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الوكيل الاخباري-أصدرت الحكومة القطرية، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا يسمح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق جديدة.

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وقالت الحكومة القطرية ، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد، محررة لوائح لجذب تمويل خارجي للقطاع ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية.

 

وذكر بيان ، أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في 9 مناطق، ارتفاعا من 3 من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16 منطقة.


كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في 9 مناطق بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.


وذكر بيان لوزارة العدل أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر، والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.


كما ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب، الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار تقريبا) وكذلك لأسرهم.

 

المصدر: سبوتنيك

 


 




 

 


 

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