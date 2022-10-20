قطر: 250 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، قرابة 250 مليون دولار.

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وقال مسؤولو شركات صرافة وتحويل أموال عاملة في السوق القطري اليوم الخميس، إن حجم تحويلات الأردنيين العاملين في قطر، سجل ارتفاعا بنسبة 10 % منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 225 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام 2021 .



وعزا هؤلاء زيادة معدل تحويلات الأردنيين العاملين في قطر، إلى ارتفاع تعداد الجالية الأردنية في قطر بشكل ملحوظ في غضون السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح إجمالي عددها حوالي 65 ألفا، لتحتل المرتبة الثانية بين الجاليات العربية والأجنبية بعد الجالية المصرية.



وبحسب تصريحات رسمية سابقة، حصل 2400 أردني حصلوا على فرص عمل في سوق العمل القطري ضمن المنحة المخصصة للوظائف خلال العام الجاري.