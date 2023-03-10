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قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

 
الجمعة، 10-03-2023 02:11 م

قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

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الوكيل الإخباري - قفزت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9% وصعدت فوق مستوى 520 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لشهر أبريل المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 9.1% إلى 521 دولار لكل ألف متر مكعب.


وقبل ذلك كانت عقود الوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم بارتفاع نسبته 7.7% إلى 515 دولارا لكل ألف متر مكعب.


وأمس انخفضت أسعار الغاز إلى دون مستوى 450 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 27 يوليو 2021، وهذا مستوى أدنى بأربع مرات تقريبا من الرقم الذي تم تسجيله في أوائل ديسمبر الماضي، حينها سجلت الأسعار 1700 دولار.

 

RT

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