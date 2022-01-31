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الإثنين، 31-01-2022 10:19 ص

ارتفاع حجم التجارة الخارجية في شانغهاي الصينية إلى 1.58 تريليون دولار

الصين


الوكيل الاخباري- قالت الصين، إن بلدية شانغهاي التي تعد المركز الاقتصادي للبلاد، سجلت رقما قياسيا في حجم الواردات والصادرات بلغ 10.09 تريليون يوان (نحو 1.58 تريليون دولار) في عام 2021، بزيادة 15.4 بالمئة على أساس سنوي.

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وأشارت البيانات الصادرة عن لجنة التجارة في شانغهاي إلى أن حجم الصادرات بالمدينة بلغ 5.74 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي، وفي الوقت نفسه، زاد حجم وارداتها بنسبة 15.6 بالمئة ليصل إلى 4.35 تريليون يوان.


واتسع الفائض التجاري بنسبة 13.9 بالمئة إلى 1.39 تريليون يوان خلال الفترة نفسها.


وكانت شانغهاي واحدة من أهم المراكز المالية ومراكز النقل في العالم، وشكل حجم وارداتها وصادراتها في عام 2021 أكثر من 3.2 بالمئة من الإجمالي العالمي.
وبلغ عدد الحاويات المتدفقة عبر ميناء شانغهاي، في عام 2021، أكثر من 47 مليون حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً، في حين سافر أكثر من 32.2 مليون مسافر عبر مطار شانغهاي بودونغ الدولي.

 

بترا

 




 

 


 

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