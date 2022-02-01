الصين: 1.48 تريليون دولار ايرادات قطاع البرمجيات

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على زخم نمو قوي خلال عام 2021، مع توسع حجم الإيرادات والأرباح بشكل مطرد.

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واشارت البيانات الى أن هناك أكثر من 40 ألف شركة في هذا القطاع بلغت الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 5 ملايين يوان (حوالي 784363 دولارا) العام الماضي، وحققت هذه الشركات إيرادات مجمعة بنحو 9.5 تريليون يوان (نحو 1.484 تريليون دولار أميركي)، بزيادة 17.7 بالمئة على أساس سنوي.



وأشارت البيانات إلى أن صادرات الصين من البرمجيات عام 2021 بلغت 52.1 مليار دولار أميركي، بزيادة 8.8 بالمئة على أساس سنوي.

بترا