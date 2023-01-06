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الجمعة، 06-01-2023 10:49 ص

قفزة كبيرة للأسهم القطرية في الأسبوع الأول من العام الجديد

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الوكيل الاخباري- أغلقت تداولات الأسهم القطرية على قفزة كبيرة خلال جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد.

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وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر الصادر اليوم الجمعة، عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 24 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة للتداول في بورصة قطر، أغلقت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند قرابة 632 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي بلغ 608 مليارات ريال.


ووفقا للتقرير، فقد بلغت قيمة التداولات 1.6 مليار ريال، فيما جرى تداول نحو 439 مليون سهم من خلال إبرام أكثر من 57.6 ألف صفقة في جميع قطاعات التداول بالبورصة والبالغ عددها سبعة قطاعات.


وأوضح التقرير، أن المؤشر العام لبورصة قطر، حقق نموا بنسبة 4.35 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 11145 نقطة، حيث استطاع أن يضيف إلى رصيده 464 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات المساهمة العامة القطرية والتي يبلغ عددها 48 شركة تعمل في مختلف نشاطات السوق.

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