440 مليون دولار قيمة حوالات الأردنيين في قطر خلال 2022

الوكيل الإخباري - تجاوزت قيمة حوالات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام الماضي ،440 مليون دولار.

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وسجلت قيمة هذه الحوالات وفقا لعدد من مسؤولي ومديري شركات صرافة وتحويل أموال في السوق القطري، ارتفاعا بنسبة 10 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 400 مليون دولار خلال عام 2021، وبارتفاع 46.6 % مقارنة بـ 300 مليون دولار في 2020.



وأضافوا أن العمالة الأردنية في قطر تنشط أكثر من أي وقت مضى في تحويل أموال بشكل دوري للأقارب في الأردن، موضحين أن حوالاتهم للعام الماضي، ربما تكون الأعلى قيمة على الإطلاق منذ عدة أعوام.



ويرى مدير إحدى شركات الصرافة القطرية منصور المري، أن الارتفاع المتواصل لتعداد الجالية الأردنية في قطر، يسهم بشكل كبير في زيادة قيمة حوالاتهم عاما بعد عام، لافتا إلى أن الجالية الأردنية في البلاد تحتل موقعا مميزا من حيث تعدادها مقارنة مع العديد من الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة في قطر

ويناهز عدد أفراد الجالية الأردنية في قطر حاليا نحو 70 ألفا، يعمل جلّهم في قطاعات وأنشطة إدارية وطبية وتعليمية.



وتمتد مجالات عمل الأردنيين العاملين في قطر، إلى مختلف الأنشطة والقطاعات، لكنها تتركز بشكل خاص في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الجالية تعمل في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين.