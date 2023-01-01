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الأحد، 01-01-2023 01:55 م

6.4 مليار دولار استثمارات قطر في سندات الخزانة الأميركية

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم استثمارات قطر في سندات الخزانة الأميركية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 6.44 مليار دولار.

وذكر مصرف قطر المركزي عبر موقعه اليوم الأحد، أن حجم أصول البنوك التجارية العاملة في البلاد حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2022، ارتفعت عند أعلى مستوى منذ حزيران الماضي.

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وبلغت أصول بنوك قطر التجارية قرابة 510 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، بارتفاع نسبته 2.7 % خلال الشهر المماثل من عام 2022.


وتشمل الأصول المحلية 5 بنود، هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.


يذكر، أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.


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